В Сеуле считают, что экономика КНДР в 2023 году выросла

Реальный ВВП КНДР в 2023 году вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, до этого экономика страны сокращалась три года подряд. С такой оценкой выступил Банк Кореи (центральный банк Республики Корея), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его анализу, экономика КНДР в 2020 году уменьшилась на 4,5%, в 2021 году - на 0,1%, в 2022 году сокращение составило 0,2%. Положительные изменения в 2023 году произошли благодаря росту в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, отмечает южнокорейский регулятор. Показатели выросли и в сфере услуг.

Объем внешней торговли КНДР в 2023 году составил $2,77 млрд, в 2022 году торговые операции оценивались в $1,59 млрд. В 2023 году экспорт народной республики вырос на 104% - до $330 млн. Импорт увеличился на 71,3% - до $2,44 млрд. В 2023 году КНДР и Республика Корея, согласно статистике, не провели ни одной торговой сделки между собой.

Оценки Банка Кореи основаны на данных южнокорейских организаций и ведомств, специализирующихся на КНДР.

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