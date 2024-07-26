В Германии раскритиковали организацию безопасности на Олимпийских играх в Париже
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер полагает, что серия умышленных поджогов электросети скоростных железных дорог в день открытия Олимпиады во Франции представляет собой серьезную угрозу и показывает необходимость усиления мер безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Серьезные акты диверсии против французской железнодорожной сети показывают, насколько серьезны угрозы, существующие в настоящее время в Европе, и насколько важны строгие меры безопасности для защиты Олимпийских игр", - сказала министр. При этом она упомянула о действующем с 20 июля временном контроле на германо-французской границе в связи с проведением Олимпиады во Франции.
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