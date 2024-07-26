"Хезболлах" нанесла удары по израильским казармам в районе Голанских высот
Бойцы шиитской милиции "Хезболлах" подвергли ракетному обстрелу позиции израильских войск в районе Шебаа у подножия Голанских высот.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении формирования, размещенном в его телеграм-канале.
"Отряды исламского сопротивления выпустили снаряды из реактивных установок залпового огня по скоплению неприятельских сил и боевой техники возле казармы Зыбдин, - указывается в тексте. - Зафиксировано прямое попадание в цель, в результате противник понес потери".
Другая операция во второй половине дня была проведена против командного пункта и казармы на холме Кфар-Шуба, огонь по ним велся из минометных установок "Катюша".
Артиллерия израильской армии в ответ обстреляла окрестности населенных пунктов Рашая-эль-Фуххар и Эль-Хаббария, где находятся огневые точки "Хезболлах".
Ранее израильские ВВС атаковали форпост шиитской милиции в Маркабе, где был разрушен один из домов, погиб боец, еще двое были доставлены в госпиталь с ранениями.
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