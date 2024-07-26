СМИ узнали о недовольстве республиканцев кандидатурой вице-президента СШA

Республиканцы из Палаты представителей США недовольны выдвижением Джей-Ди Вэнса на должность вице-президента США от республиканцев, его кандидатура может снизить шансы Дональда Трампа на выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, сообщает The Hill.

Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру Майка Вэнса на пост вице-президента, если одержит победу на выборах. Позже съезд Республиканской партии официально выдвинул Майка Вэнса на эту должность.

Ряд политиков, включая конгрессменов с многолетним опытом, выразили мнение, что он не подходит на роль вице-президента из-за его "антиукраинской" позиции и популизма. Они считают, что он не усилит кандидатуру Трампа, так как их взгляды схожи. Республиканцы утверждают, что 90% их однопартийцев разделяют мнение о непригодности Вэнса.

Еще один республиканец, опрошенный Hill, выразил сомнение в том, что Вэнс сможет привлечь на свою сторону женский электорат, если вице-президент США Камала Харрис будет выдвинута от демократов в качестве кандидата в президенты.

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