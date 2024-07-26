Индия подписала с США соглашение о возврате культурных ценностей

Индия и США подписали Соглашение о культурных ценностях, предусматривающее упрощенный возврат индийской стороне вывезенных из южноазиатской республики объектов наследия. Об этом сообщил в Х (ранее Twitter) официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исторический день для культурного наследия Индии. Сегодня в кулуарах 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Индия и США подписали Соглашение о культурных ценностях. Соглашение предусматривает репатриацию нашего бесценного наследия, углубление наших культурных связей", - написал он.

Сообщается, что соглашение значительно упростит процесс возврата украденных предметов старины. Теперь Индии не придется доказывать, что тот или иной объект принадлежит ей - США автоматически предложат стране объекты к возврату, которые были украдены и вывезены за океан контрабандным путем.

За последние четыре года в Индию из США было возвращено около 400 украденных или контрабандных предметов антиквариата.

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