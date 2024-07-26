ФБР решило допросить Трампа

ФБР допросит экс-президента США Дональда Трампа в рамках дела о покушении на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом передает CNN со ссылкой на источник, сообщает Day.Az.

Собеседник телеканала отметил, что это "стандартная часть расследования", поскольку он является жертвой преступления. Накануне в ФБР сообщили, что продолжают изучать доказательства нападения на Трампа, в том числе фрагменты пуль. Директор ведомства Кристофер Рэй прежде усомнился в пулевом ранении бывшего главы Белого дома.

"Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо", - сказал он на слушаниях в судебном комитете палаты представителей.

По словам самого Трампа, "не было ни стекла, ни осколков". "В больнице это назвали "пулевым ранением в ухо", и так оно и было", - писал он в Truth Social.

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