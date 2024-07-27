Китай призвал провести международную конференцию по Палестине

Китай предлагает провести международную конференцию по долгосрочному решению палестино-израильского конфликта и созданию независимого палестинского государства. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранее на этой неделе палестинские фракции провели переговоры в Пекине и достигли важного консенсуса, это существенный шаг к реализации принципа управления Палестиной палестинцами. Китай выражает твердую поддержку созданию независимого государства Палестина и призывает к проведении более масштабной, представительной и эффективной международной мирной конференции с тем, чтобы определить временные рамки и дорожную карту по реализации двухгосударственного решения", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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