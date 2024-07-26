https://news.day.az/world/1677683.html Трамп на встрече с Нетаньяху отругал Харрис
Трамп на встрече с Нетаньяху отругал Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отругал вице-президента США Камаду Харрис. На это обратило внимание издание The Independent.
Встреча Трампа и Нетаньяху прошла в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Бывший президент заявил, что призыв Харрис прекратить огонь в секторе Газа можно считать неуважительными по отношению к еврейскому государству.
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