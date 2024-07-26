Трамп на встрече с Нетаньяху отругал Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отругал вице-президента США Камаду Харрис. На это обратило внимание издание The Independent.

Встреча Трампа и Нетаньяху прошла в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Бывший президент заявил, что призыв Харрис прекратить огонь в секторе Газа можно считать неуважительными по отношению к еврейскому государству.