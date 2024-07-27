https://news.day.az/world/1677685.html ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлах" в Ливане
ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлах" в Ливане
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и ракетной установке движения "Хезболлах" в южной части Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает Day.Az.
Отмечается, что удары были нанесены "по двум объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районах Айта-эш-Шаб и Кфар-Шуба на юге Ливана.
Кроме того, "в районе Хулы был нанесен удар по ракетной установке "Хезболлах", а также были атакованы "несколько других объектов в Ливане с целью устранения угрозы", добавили в пресс-службе.
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