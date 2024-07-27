Уровень загрязненности Сены в момент купания мэра Парижа превышал норму

Уровень загрязненности воды в Сене в момент купания в реке мэра Парижа Анн Идальго 17 июля превышал норму.

Как передает Day.Az, об этом сообщила 26 июля радиостанция France Info со ссылкой на данные мэрии французской столицы.

По данным журналистов, пороговые значения были превышены по содержанию в воде кишечной палочки и энтерококков.

Отмечается, что в таком случае купание может быть опасным и грозит развитием гастроэнтерита и кожных заболеваний.

За неделю до заплыва Идальго в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

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