США заявили об уничтожении техники хуситов

За минувшие сутки американские вооруженные силы уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов хуситов на территории Йемена и три беспилотных ударных катера в прибрежных водах, сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Было установлено, что это оружие представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что операция была предпринята для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах.

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