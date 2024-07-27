Трамп обвинил Байдена в проблемах США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что страна переживает ужасные времена и упадок из-за политики нынешней администрации президента Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы - нация, которая переживает упадок. Мы - нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь. Но мы не собираемся позволить этому ужасу продолжаться", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.

Он также назвал Байдена и вице-президента Камалу Харрис худшей и самой некомпетентной администрацией в истории США.

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