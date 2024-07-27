В Кыргызстане задержан экстремист за подготовку теракта в одной из стран СНГ

Подозреваемый в подготовке террористического акта на территории одной из стран СНГ задержан в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации гражданин Кыргызской Республики, подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной тергруппировки", - говорится в сообщении.

По информации ГКНБ, все действия задержанного, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не озвучиваются, с помощью мессенджеров "координировались со стороны эмиссаров одной из терорганизаций". Название террористической группировки также не озвучивается.

Как утверждают в пресс-центре, перед попыткой осуществления преступления подозреваемый "присягнул на верность лидеру международной террористической организации".

"В рамках возбужденного уголовного дела по данному факту ГКНБ совместно с партнерскими спецслужбами проводится расследование в отношении других участников тергруппировки", - подчеркивается в сообщении.

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