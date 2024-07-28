В США раскрыли одну из главных проблем НАТО

Большая доля расходов Соединенных Штатов на обеспечение безопасности Европы создала условия для ЕС, при которых можно не тратить лишние средства на оборону региона. Об этом пишет американский журнал The National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Щедрость США позволила европейцам хронически расходовать меньше средств на оборону (чем необходимо - прим. ред.)", - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, европейское перевооружение сталкивается с препятствиями. Как и американцы, европейцы "обманывали себя", полагая, что распад Советского Союза в 1991 году означал конец стратегической конкуренции.

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