Польская армия намерена купить партию БМП Borsuk

Армия Польши планирует купить первую партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. Об этом сообщает Defence24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, переговоры по этому вопросу начнутся в августе. В рамках первой партии польские военные намерены получить 159 машин. Авторы материала предполагают, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

Borsuk - современная гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для мотострелковых подразделений. В составе ее экипажа командир, наводчик-оператор и водитель. Транспортное средство может плавать, что отличает его от других машин этого типа. Бронирование БМП защищает экипаж от огня стрелкового оружия и противотанковых гранатометов. Боевой модуль машины ZSSW-30 состоит из автоматической пушки, пулемета и противотанковых ракет.

Максимальная скорость БМП по дорогам с твердым покрытием составляет 65 км/ч, а плавания - до 8 км/ч. Вес Borsuk в базовом варианте - 28 тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!