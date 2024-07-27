Глава МИД Китая рассказал о последствиях размещения ракет США на Филиппинах

Если Филиппины позволят размещение на своей территории американских ракет, то в регионе будет международно-политическая напряженность, чреватая гонкой вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Филиппин Энрике Манало, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Размещение на Филиппинах ракет средней дальности США создаст напряженность и конфронтацию в регионе и спровоцирует гонку вооружений", - подчеркнул министр.

По словам Ван И, соответствующий потенциальный шаг США не соответствует интересам Филиппин.

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