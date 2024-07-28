В сенате США попросили директора ФБР исправить показания о ранении Трампа

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм попросил директора ФБР Кристофера Рэя изменить его показания о том, что экс-президент США Дональд Трампа во время покушения мог быть ранен осколком телесуфлера, а не пулей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Politico.

Рэй ранее на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что "есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали" в ухо Трампа. В ответ на вопрос, все ли выпущенные стрелком пули учло ФБР, он сказал: "Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны".

Грэм направил директору ФБР письмо, в котором обвинил его в "создании путаницы" и призвал "скорректировать свои показания перед конгрессом". "Всем ясно, что президент Трамп пережил покушение благодаря буквально миллиметрам, поскольку пуля <...> разорвала верхнюю часть его уха", - написал сенатор.

Сам Трамп раскритиковал Рэя и ФБР и опроверг то, что мог быть ранен осколком. "Нет, к сожалению, это была пуля, которая ранила меня в ухо, и ранила сильно. Не было ни стекла, ни осколков. В больнице это назвали "пулевым ранением уха", и так оно и было", - написал он в соцсети Truth Social.

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