На открытии Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флаг

В Париже официально открыты XXXIII летние Олимпийские игры. Церемония открытия продлилась больше трех часов. Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек.

Об открытии Олимпиады объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступил в завершение церемонии возле Эйфелевой башни. По ошибке олимпийский флаг там повесили на флагшток в перевернутом виде, передает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

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