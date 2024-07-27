https://news.day.az/world/1677743.html На открытии Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флаг - ВИДЕО
На открытии Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флаг - ВИДЕО
В Париже официально открыты XXXIII летние Олимпийские игры. Церемония открытия продлилась больше трех часов. Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек.
Об открытии Олимпиады объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступил в завершение церемонии возле Эйфелевой башни. По ошибке олимпийский флаг там повесили на флагшток в перевернутом виде, передает Day.Az со ссылкой на Associated Press.
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