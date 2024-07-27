Cпецслужбы Турции и Сирии готовят встречу Эрдогана и Асада

Представители спецслужб Турции и Сирии провели за последний месяц три раунда переговоров по вопросам нормализации двусторонних отношений и организации первой с 2011 года встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Turkiye со ссылкой на источник.

Изначально в качестве места встречи Эрдогана и Асада обсуждался Ирак, теперь в Анкаре рассматривается и вариант проведения саммита на приграничном с Турцией КПП "Кесаб" в Сирии. "Процесс развивается стремительно, оба лидера (Эрдоган и Асад - прим. ред.) сделают совместное фото максимум в течение августа", - пишет Turkiye.

Турецкие СМИ неоднократно сообщали о возможной встрече в ближайшее время Эрдогана и Асада, в том числе в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию газеты Daily Sabah от 22 июля, сообщил, что вопрос организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России. Президент РФ Владимир Путин встретился 23 июля в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом, однако неизвестно, обсуждался ли на переговорах вопрос встречи Эрдогана и Асада.

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