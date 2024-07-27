Глава МИД КНР встретился с госсекретарем США в Лаосе

Министр иностранных дел КНР Ван И встретился во Вьентьяне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил информационный ресурс "Юйюань таньтянь", связанный с Центральным телевидением Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на его странице в социальной сети "Вэйбо", встреча состоялась в период проведения 57-го заседания глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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