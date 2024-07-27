В Варшаве произошло массовое отравление хлором

Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации уточняется, что у 23 посетителей бассейна Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек наблюдаются симптомы отравления хлором. Спасатели доставили в медицинские учреждения 21 человека, среди них есть дети. На момент госпитализации все пострадавшие находились в сознании.

Всего из бассейна эвакуировали порядка 60 человек. Пробы воды, взятые из бассейна, показали превышение нормы содержания хлора во много раз. "На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7", - отмечается в материале.

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