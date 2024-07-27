https://news.day.az/world/1677794.html Илон Маск возмутился церемонией открытия Олимпийских игр
Илон Маск возмутился церемонией открытия Олимпийских игр
Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск возмутился церемонией открытия Олимпийских игр-2024.
Своим мнением он поделился в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам", - написал Маск.
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