Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск возмутился церемонией открытия Олимпийских игр-2024.

Своим мнением он поделился в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам", - написал Маск.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!