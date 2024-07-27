Доля опрошенных недовольных работой правительства немцев достигла 73%

Доля жителей ФРГ, которые не удовлетворены работой правящей в ФРГ коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия), немного увеличилась по сравнению с прошлым месяцем и достигла 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Результаты показали, что действиями правительства недовольны 73% респондентов. Это на 1 п.п. больше, чем в предыдущем месяце. Противоположную точку зрения высказали лишь 20% опрошенных. Еще 7% не стали выражать свое мнение по этому поводу. В начале июня доля недовольных работой кабмина ФРГ составляла 70%.

При этом две трети респондентов (67%) недовольны работой лично канцлера Олафа Шольца. Только 23% немцев поддерживают его политику, 10% не ответили на поставленный вопрос.

Опрос проводился с 25 по 26 июля. В нем приняли участие 1 003 человека.

Следующие выборы в Бундестаг (парламент ФРГ), как ожидается, пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран новый канцлер. Шольц ранее заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ.

Сейчас он возглавляет коалиционное правительство, куда, помимо Социал-демократической партии, входят "зеленые" и свободные демократы. По последним опросам, в общей сложности рейтинг трех партий составляет лишь 31%.

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