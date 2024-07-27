Желавшему помешать избранию Трампа в 2016 году экс-агенту ФБР выплатят $1,2 млн

Министерство юстиции США выплатит $1,2 млн компенсации бывшему сотруднику Федерального бюро расследований (ФБР) Питеру Стржоку, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом, а впоследствии был уволен. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на адвокатов истца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, таким образом был урегулирован поданный в 2019 году Стржоком иск, в котором он после утечки в СМИ переписки с коллегой настаивал на том, что власти нарушили его право на свободу слова, гарантированное 1-й поправкой к Конституции США. Кроме того, истец утверждал, что Трамп оказывал давление на представителей спецслужбы, принявших решение о его увольнении, а также настаивал на том, что администрация позволяла свободно выражать свое мнение только тем сотрудникам ФБР, которые поддерживали Трампа, занимавшего в тот момент должность президента.

Также был урегулирован отдельный иск, поданный бывшей коллегой Стржока, экс-юристом ФБР Лизой Пейдж, с которой он состоял в романтических отношениях. Истец получит от властей $1,2 млн, Пейдж - $800 тыс.

Мужчина был уволен из ФБР 10 августа 2018 года. Поводом для начала расследования в отношении агента стала попавшая в СМИ его электронная переписка с Пейдж. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом, и заявлял о намерении "остановить это".

Стржок в последние годы службы в ФБР занимался вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование приписываемых Трампу связей с РФ. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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