Полиция Парижа задержала 19 человек во время открытия Олимпиады

Французские полицейские задержали 19 человек во время церемонии открытия Парижской олимпиады. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение вчерашнего вечера были задержаны 19 человек", - сказал Дарманен, не уточнив причину задержаний.

Он отметил, что властям удалось избежать крупных нарушений общественного порядка.

Ранее сообщалось, что безопасность в ходе церемонии открытия Игр будут обеспечивать около 45 тыс. полицейских и жандармов, а также до 20 тыс. военнослужащих. Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

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