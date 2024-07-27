Трамп заявил, что продолжит проводить митинги под открытым небом после покушения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что продолжит проводить митинги под открытым небом, несмотря на пережитое покушение и рекомендацию Секретной службы организовывать их исключительно на крытых площадках, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я продолжу устраивать митинги под открытым небом. Секретная служба согласилась значительно усилить свою деятельность, они способны на это. Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний", - написал бывший глава Белого дома в Truth Social.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что после покушения на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) 13 июля сотрудники Секретной службы рекомендовали Трампу и его предвыборному штабу в целях безопасности "прекратить организацию крупных митингов и других мероприятий с большим числом посетителей на открытом воздухе".

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