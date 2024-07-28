У секретной разработки Китая нашли военное применение
Китайская космическая разработка, похожая на американский многоразовый аппарат, может иметь военное применение как средства против спутников. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В июне было замечено, что экспериментальный многоразовый космический аппарат, выполнявший свою третью миссию, выпустил объект, который отдалился на несколько километров, а затем снова приблизился к нему на расстояние в несколько сотен метров.
По словам Марко Лангбрука, преподавателя кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете в Нидерландах, у засекреченного аппарата есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя.
Как отмечают эксперты, многоразовый космический аппарат, способный создавать помехи в работе сложной спутниковой сети, может иметь огромное значение. В то же время Китай никогда не раскрывает, какие именно технологии были испытаны во время полета космического аппарата, и фотографии разработки так и не были обнародованы.
По словам Виктории Сэмсон, главного директора по космической безопасности и стабильности аналитического центра Secure World Foundation в Вашингтоне (округ Колумбия), Китай, скорее всего, испытывает технологию, похожую на X-37B.
Boeing X-37 - экспериментальный орбитальный беспилотный космический корабль многоразового использования. Он предназначен для функционирования на высотах 200-750 километров, способен быстро переходить с одной орбиты на другую и маневрировать. Предполагается возможность выполнять разведывательные задачи, доставлять и возвращать небольшие грузы в космос.
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