Беспилотники "Хезболлах" атаковали лагерь бронетанковых сил на севере Израиля

Шиитская милиция "Хезболлах" применила беспилотные летательные аппараты для нанесения удара по лагерю бронетанковых войск в поселении Ифтах на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале.

"Беспилотники-камикадзе, запущенные отрядами исламского сопротивления, поразили лагерь бронетанковых сил в Ифтахе в Верхней Галилее, - говорится в тексте. - В результате прямого попадания на его территории вспыхнули очаги возгорания, в рядах неприятеля зафиксированы потери".

В заявлении указывается, что "эта операция проведена в поддержку палестинского народа, который противостоит израильской агрессии в секторе Газа".

Ранее шиитские бойцы выпустили противотанковые управляемые ракеты по механизированному патрулю в пограничном районе Манара. В результате, по сведениям телеканала Al Mayadeen, трое израильских военных получили ранения.

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