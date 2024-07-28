Пограничники Литвы получат тяжелое вооружение

Тяжелое вооружение на €3 млн в 2024 году будет поставлено пограничному ведомству Литвы. Об этом сообщил журналистам министр обороны Лауринас Касчюнас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Служба охраны государственной границы при МВД Литвы до конца года будет обеспечена тяжелым вооружением стоимостью около €3 млн ", - сказал он.

Какое именно оружие и производства какого изготовителя получат пограничники, не уточняется. Ранее начальник погранслужбы генерал Рустамас Любаевас отмечал, что речь идет как о мобильном, так и стационарном оружии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!