Вице-премьер Италии подверг жесткой критике церемонию открытия Олимпиады в Париже

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини считает, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже вышла убогой, передает Day.Az.

"Ужасное начало, дорогие французы. Убогое", - написал он в соцсети X .

Маттео Сальвини также прокомментировал отрывок из трансляции открытия Олимпиады, отсылающий к библейскому сюжету Тайной вечери, назвав это "оскорблением миллионов христиан в мире".

Евродепутат от правящей итальянской партии "Братья Италии" Никола Прокаччини сравнил церемонию открытия Олимпийских игр с гей-парадом. "Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?" - с сарказмом написал политик в соцсети Х.

Сенатор "Братьев Италия" Лучо Малан написал в соцсети Х, что парижская церемония "заставляет стыдиться Францию и Европу", указав на сцену, имитирующую библейский сюжет "Тайной вечери".

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже открылась накануне, не на стадионе, как принято, а на берегу Сены, вдоль которой под проливным дождем стояли гости, в том числе высокопоставленные.

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