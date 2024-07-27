Вице-премьер Италии подверг жесткой критике церемонию открытия Олимпиады в Париже
Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини считает, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже вышла убогой, передает Day.Az.
"Ужасное начало, дорогие французы. Убогое", - написал он в соцсети X .
Маттео Сальвини также прокомментировал отрывок из трансляции открытия Олимпиады, отсылающий к библейскому сюжету Тайной вечери, назвав это "оскорблением миллионов христиан в мире".
Евродепутат от правящей итальянской партии "Братья Италии" Никола Прокаччини сравнил церемонию открытия Олимпийских игр с гей-парадом. "Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?" - с сарказмом написал политик в соцсети Х.
Сенатор "Братьев Италия" Лучо Малан написал в соцсети Х, что парижская церемония "заставляет стыдиться Францию и Европу", указав на сцену, имитирующую библейский сюжет "Тайной вечери".
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже открылась накануне, не на стадионе, как принято, а на берегу Сены, вдоль которой под проливным дождем стояли гости, в том числе высокопоставленные.
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