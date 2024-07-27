СМИ узнали, что Израиль направил США новое предложение по сделке о перемирии в Газе

Израиль передал США обновленное предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом порталу Axios сообщил израильский чиновник и другие источники.

По словам представителя израильской стороны, в новом предложении упоминается создание иностранного механизма для отслеживания и предотвращения переброски оружия и боевиков с юга на север сектора Газа. Кроме того, в нем говорится о передислокации сил Армии обороны Израиля на первом этапе сделки, а также о сохранении их позиций в так называемом Филадельфийском коридоре на границе анклава и Египта.

Предложение было направлено в преддверии переговоров в Риме с участием директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, премьер-министра Катара, шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, директора израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа и главы разведслужбы Египта Аббаса Камеля.

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