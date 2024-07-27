Орбан заявил, что Азия станет центром мира

Азия станет доминирующим центром мира, а институциональной основой нового миропорядка послужат группа БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"То, с чем мы сейчас сталкиваемся, - это изменение мировой системы. Это процесс, начинающийся со стороны Азии", - цитирует Орбана газета Magyar Sz . С его точки зрения, в ближайшие десятилетия и, возможно, столетия "доминирующим центром мира будет Азия: Китай, Индия, Пакистан, Индонезия". Институциональная основа для этого уже формируется - созданы БРИКС и ШОС, считает венгерский премьер.

Орбан назвал этот процесс неизбежным, поскольку, по его словам, Азия уже добилась "демографического и технологического преимущества, а также преимущества в капитале".

Группа БРИКС основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС 1 января 2024 года. Объединение носит внеблоковый характер и не направлено против третьих сторон. С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года и включает более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием в период председательства РФ станет саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

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