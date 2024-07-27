МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном

Израиль приблизился к полномасштабной войне с шиитскими формированиями "Хезболлах" и Ливаном, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац после обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По его оценке, этот инцидент, в результате которого погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все красные линии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном", - заявил он в эфире 12-го канала израильского телевидения.

"Мы заплатим высокую цену на фронте и в тылу, но по итогам войны [лидер "Хезболлах" Хасан] Насрулла и "Хезболлах" будут разгромлены, а Ливану будет нанесен серьезный ущерб. Мы восстановим мир и безопасность в населенных пунктах на севере", - уверен Кац.

Министр добавил, что дал указание дипломатам "готовиться к всеобъемлющей операции по всему миру с целью обеспечить [международную] легитимность операции в Ливане". Он выразил уверенность в том, что Израиль будет иметь "полную поддержку" со стороны США и Европы в отношении Ливана.

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