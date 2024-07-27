Министр обороны Израиля созвал оперативное совещание после обстрела Голан

Министр обороны Израиля Йоав Галант срочно созвал оперативное совещание после инцидента на Голанах, где в результате обстрела друзского поселка пострадали по меньшей мере 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба военного ведомства, участие в совещании принимают начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви и руководители оборонных структур.

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