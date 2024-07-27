https://news.day.az/world/1677873.html Министр обороны Израиля созвал оперативное совещание после обстрела Голан
Министр обороны Израиля созвал оперативное совещание после обстрела Голан
Министр обороны Израиля Йоав Галант срочно созвал оперативное совещание после инцидента на Голанах, где в результате обстрела друзского поселка пострадали по меньшей мере 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила пресс-служба военного ведомства, участие в совещании принимают начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви и руководители оборонных структур.
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