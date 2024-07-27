Эрдоган рассказал об усилиях Турции для справедливого урегулирования в Украине

Турция изначально была права, проводя сбалансированную политику в отношении украинского конфликта. Она продолжит усилия для его мирного и справедливого урегулирования, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы изначально прилагали усилия для обеспечения мира и стабильности в Украине. Действуя справедливо по отношению к двум нашим соседям и проводя сбалансированную политику, мы не допустили распространения огня конфликта на бассейн Черного моря. Никто не выиграл от этого кровопролития. Даже те, кто критиковал нас, когда начался конфликт, сейчас признают нашу правоту", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT Haber.

Совбез Турции на состоявшемся 24 июля заседании под председательством Эрдогана заявил о необходимости активизировать усилия по скорейшему урегулированию украинского конфликта и установлению справедливого и прочного мира, не допустив его распространения на регион.

В Анкаре ранее неоднократно заявляли о готовности выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

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