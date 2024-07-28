США опасаются масштабной войны Израиля с "Хезболлах" после обстрела Голан

Американская администрация всерьез опасается, что обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах приведет к полномасштабной войне Израиля с шиитскими формированиями "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом порталу Axios сообщили американские чиновники.

"То, что произошло сегодня, может стать спусковым крючком для того, о чем мы беспокоились и чего мы пытались избежать на протяжении 10 месяцев", - заявил один из собеседников издания.

Чиновники также отметили, что озабочены тем, что отсутствие договоренности о прекращении огня в секторе Газа повышает вероятность войны Израиля с "Хезболлах" в Ливане, что усугубит региональный кризис и еще глубже втянет Вашингтон в конфликт.

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