Израиль совершил два авианалета на форпост "Хезболлах"

Истребители израильских ВВС атаковали форпост шиитской милиции "Хезболлах" в городе Эль-Хиям на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел территории Голанских высот и Верхней Галилеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, телеканал Al Jadeed сообщил, что самолеты совершили два налета на базу шиитских бойцов. Они нанесли удары по огневым точкам и складам с боеприпасами.

Ранее израильская артиллерия открыла плотный огонь по окрестностям населенного пункта Шебаа, откуда, как утверждают израильские военные, был нанесен удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах. В результате падения одной из ракет на спортивной площадке там погибли 12 детей.

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