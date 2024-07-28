Министры обороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве

Глава Пентагона Ллойд Остин и министры обороны Японии и Республики Корея Минору Кихара и Син Вон Сик подписали в Токио меморандум в рамках соглашения о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности и объявили о его вступлении в силу.

Об этом сообщается в заявлении, распространенном американским военным ведомством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот документ, как пояснили в Пентагоне, "институционализирует трехстороннее сотрудничество в области безопасности между оборонными ведомствами" стран, которое подразумевает политические консультации, обмен информацией, трехсторонние учения и "сотрудничество в области оборонного обмена с целью способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Меморандум был подписан на трехсторонней встрече глав военных ведомств. На ней также были обсуждены общие проблемы в области безопасности, сообщили в Пентагоне. В частности, министры заявили о приверженности укреплению сотрудничества "для сдерживания ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР". Кроме того, они выразили обеспокоенность сотрудничеством Пхеньяна с Москвой и подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

В прошлый раз руководители оборонных ведомств трех стран встречались в июне на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Тогда они объявили о планах проведения совместных учений.

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передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.