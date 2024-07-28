Данные участвующих в Олимпиаде спортсменов из Израиля слили в cеть

Персональные данные израильских спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских играх в Париже, были украдены и слиты в соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РенТВ, по данным Agence France-Presse, сейчас французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC) пытается добиться их удаления.

В открытом доступе оказались результаты анализов крови израильских спортсменов, логины и пароли для доступа к различным сервисам, а также информация о службе в армии, отметили авторы статьи со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кто стоит за публикацией личных данных израильских спортсменов в Сети не уточняется.

"OFAC инициировало действия с тем, чтобы добиться их удаления с соответствующих платформ", - говорится в материале.

Некоторые из платформ, по данным агентства, уже отказали французским правоохранителям в удалении данных.

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