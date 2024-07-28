Израиль сообщил об ударах по объектам "Хезболлах" по всему Ливану

Израильские ВВС ночью нанесли удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что были атакованы цели как в глубине Ливана, так и на юге страны. Среди пораженных объектов числятся схроны с оружием и террористическая инфраструктура, сообщила армейская пресс-служба.

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