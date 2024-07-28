В США раскрыли детали задержания наркобарона «Эль Майо»

Мексиканского наркобарона Исмаэля "Эль Майо" Самбаду Гарсия американским спецслужбам сдал один из сыновей основателя наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес. Об этом со ссылкой на знакомый с ходом задержания источник сообщает издание Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что Гусман заранее договорился с американскими властями о том, что он приземлится в аэропорту рядом с американским городом Эль-Пасо вместе с "Эль Майо". Наркобарон принял предложение Гусмана совершить совместный полет, однако он не подозревал, что самолет приземлится не на севере Мексики, а в Техасе.

"Он [Гусман] боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и захотел этого избежать", - рассказал газете источник. В материале также указано, что жители родного для "Эль Майо" города Кульякана боятся, что его арест может привести к началу новой войны за власть, так как Самбада долгое время обеспечивал порядок в городе, не допуская к нему представителей других наркокартелей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!