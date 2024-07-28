В США раскрыли шорт-лист кандидатов на пост вице-президента от демократов

В шорт-лист кандидатов на пост вице-президента США от демократов в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сформировался короткий список, включающий трех избранных должностных лиц, пользующихся популярностью по всей стране: сенатора Аризоны Марка Келли, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом Харрис рассматривает "широкий круг" других кандидатов на пост вице-президента США.

Представитель предвыборной кампании Харрис Кевин Муньос сообщил, что она "дала указание своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента", но отказался вдаваться в подробности поисков.

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