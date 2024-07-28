Хуситы заявили, что Йемен вступает в стадию войны с Израилем без красных линий

Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем. Об этом заявил член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Али аль-Кахум, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Создаются новые союзы, у которых нет красных линий", - сказал он.

По словам аль-Кахума, пока существует Израиль, будет "экзистенциальная битва" вместо мира. Член политбюро призвал объединиться арабов и мусульман, чтобы "выступить вместе" для сохранения идентичности ислама и арабизма. Он назвал "большим сатаной" союз США и Израиля.

Аль-Кахума напомнил, что операции по поддержке бойцов в секторе Газа с формированием "иерусалимской оси" позволили полностью заблокировать порты оккупированной Палестины. Он обратил внимание, что подобного еще не было в современной истории.

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