https://news.day.az/world/1677897.html Экс-глава МВД Британии Патель заявила о желании стать лидером консерваторов
Экс-глава МВД Британии Патель заявила о желании стать лидером консерваторов
Бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила в социальной сети Х о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я баллотируюсь на пост нового лидера Консервативной партии", - написала она.
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