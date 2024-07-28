Экс-глава МВД Британии Патель заявила о желании стать лидером консерваторов

Бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила в социальной сети Х о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я баллотируюсь на пост нового лидера Консервативной партии", - написала она.

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