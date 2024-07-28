Шииты атаковали военную базу США в Сирии

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Как сообщила радиостанция Sham FM, шиитские бойцы выпустили шесть ракет по американскому военному объекту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Очевидцы сообщили о произошедших на его территории взрывах. Другие подробности не приводятся.

Радиостанция отмечает, что за последние 48 часов это третья по счету атака на военные базы США на востоке Сирии.

С начала военной эскалации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года на американские объекты в регионе было совершено свыше 190 нападений. Шиитские бойцы объявили, что провели эти операции "в ответ на агрессию, развязанную против палестинцев израильским оккупационным режимом, которому оказывают поддержку США".

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