В офисе вице-президента США не считают, что ее слова навредят переговорам с ХАМАС

В офисе вице-президента США Камалы Харрис не считают, что ее критика Израиля из-за боевых действий в секторе Газа навредит переговорам с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника Харрис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Офис вице-президента Камалы Харрис в пятницу отверг предположение высокопоставленного израильского чиновника о том, что высказывания вице-президента в четверг, в которых она резко раскритиковала действия Израиля в войне против ХАМАС, могли затруднить достижение соглашения о прекращении огня", - пишет CNN.

Высокопоставленный израильский чиновник ранее заявлял The Times of Israel о своей надежде на то, что замечания Харрис не будут истолкованы ХАМАС как просвет между США и Израилем, что затруднит заключение соглашения.

В материале отмечается, что Харрис после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявляла, что "не будет молчать" о страданиях в Газе во время войны. Она также добавила, что Израиль имеет право защищать себя, но "то, как он это делает, имеет значение".

Офис вице-президента отметил, что слова Харрис "соответствуют ее предыдущим комментариям по поводу конфликта".

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