Сеул призвал Вашингтон и Токио к сотрудничеству по ракетно-ядерной угрозе КНДР

Сеул считает "крайне важным" укрепление сотрудничества с Токио и Вашингтоном по "ракетно-ядерной угрозе" КНДР. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик на встрече со своими коллегами из Японии и США Минору Кихарой и Ллойдом Остином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Перед лицом угрозы развития ядерной и ракетной [программы] Северной Кореи необходимо укреплять сотрудничество Японии, США и Республики Корея", - привело его слова агентство Kyodo. Син Вон Сик стал первым за 15 лет главой южнокорейского Минобороны, посетившим Японию.

Кихара на встрече также заявил о важности трехстороннего сотрудничества, а Остин высказал мнение, что встреча будет способствовать "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Один пояс - один путь", предложил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ, а теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники.

Стороны могут обсудить также опасные, по их мнению, действия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и "углубляющиеся военные связи" России и КНДР, сообщило Kyodo со ссылкой на чиновников японского Минобороны.

В прошлый раз руководители оборонных ведомств трех стран встречались в июне на полях "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре. Тогда они объявили о планах проведения трехсторонних учений.

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