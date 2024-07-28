Водители автобусов прикрыли мотоциклистов от ветра на мосту

Во время шторма в Стамбуле водители автобусов помогли курьерам переехать через мост. Автобусы двигались не спеша, прикрывая мотоциклистов от сильного ветра с двух сторон, передает Day.Az.

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