https://news.day.az/world/1677941.html Водители автобусов прикрыли мотоциклистов от ветра на мосту - ВИДЕО
Водители автобусов прикрыли мотоциклистов от ветра на мосту - ВИДЕО
Во время шторма в Стамбуле водители автобусов помогли курьерам переехать через мост. Автобусы двигались не спеша, прикрывая мотоциклистов от сильного ветра с двух сторон, передает Day.Az.
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