Экс-глава МИД Австрии описала открытие Олимпиады одной фразой про уродство

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером закрепившегося в европейских культурных кругах тренда на "раздувание шумного уродства". Своим мнением она поделилась в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже... Разительно отличие от церемонии в Сочи десять лет назад... От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля все больше наблюдается одно и то же - своего рода раздувание шумного уродства", - отметила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!