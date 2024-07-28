https://news.day.az/world/1677950.html Экс-глава МИД Австрии описала открытие Олимпиады одной фразой про уродство
Экс-глава МИД Австрии описала открытие Олимпиады одной фразой про уродство
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером закрепившегося в европейских культурных кругах тренда на "раздувание шумного уродства". Своим мнением она поделилась в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже... Разительно отличие от церемонии в Сочи десять лет назад... От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля все больше наблюдается одно и то же - своего рода раздувание шумного уродства", - отметила она.
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