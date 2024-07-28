В Saab заявили, что на оборонно-промышленную стратегию ЕС нужно не менее €100 млрд

Полноценное развитие оборонно-промышленной стратегии ЕС потребует не менее €100 млрд, как Еврокомиссия (ЕК) первоначально и планировала выделить на эти цели. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил генеральный директор концерна Saab Микаэль Йоханссон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ход процесса [консолидации европейской оборонной промышленности] определит то, удастся ли ЕС согласовать серьезную оборонно-промышленную стратегию для Европы. Если речь будет идти о значительных суммах, это будет стимулировать сотрудничество и создание совместных предприятий. Для этого необходимы те или иные стимулы", - сказал Йоханссон. "Если страны объединятся и заявят о том, что у них одинаковые требования и они хотят осуществлять закупки совместно, это так сильно увеличит объемы, что ни одна компания не сможет справиться с поставленной задачей в одиночку", - добавил он, назвав "жизненно важным" совместное использование продукции разных европейских производителей вооружений.

FT обращает внимание на то, что, согласно оценкам парижского Института международных и стратегических отношений (IRIS), почти 80% оборонных закупок, о которых страны ЕС объявили в течение года после начала конфликта на Украине, приходится на производителей извне сообщества. Две трети поставок должны будут обеспечить американские производители оружия и военной техники. По словам Йоханссона, странам Европы необходимо осознать произошедшее по инициативе ЕК "изменение парадигмы" и необходимость действовать "независимо от США".

В начале марта ЕК представила первую стратегию введения в ЕС общих военных заказов и инвестиций стран сообщества под контролем ЕК. В эту программу предполагается в кратчайшие сроки интегрировать Украину.

Брюссель выделил €1,5 млрд из бюджета ЕС на форсированную милитаризацию промышленности в период с 2025 по 2027 год при том, что на ранней стадии планирования называлась цифра в €100 млрд. Вторым этапом реализации программы станет постепенное объединение европейской военной промышленности, вывод ее из-под контроля стран - членов ЕС и перевод под контроль Еврокомиссии. Предполагается, что к 2030 году страны-члены будут совместно заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета на территории союза.

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